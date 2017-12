Abruzzo: sul Bura avvisi di selezione per incarichi a direttori 

PESCARA, 9 DICEMBRE - Sono state pubblicate nella sezione bandi di concorso del sito della Regione Abruzzo le selezioni per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di cinque Dipartimenti oltre alla selezione per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Servzio Avvocatura regionale ed a due avvisi pubblici per la selezione di una figura professionale presso la Regione Abruzzo - Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Interreg MEDITTERANEAN 2014-2020

in qualita' di esperto da impiegare sul Progetto "SHERPA - SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations" (scadenza domande al 22 dicembre 2017), ed alla costituzione di un elenco di esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione in ambito comunitario. Nello specifico, si legge in una nota, riguardo alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilita', Reti e Logistica, pubblicato sul BURA n.120 dello scorso 27 novembre, la scadenza per l'invio delle domande e' fissata al 14 dicembre 2017.

Stessa data di scadenza per la selezione relativa al conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, pubblicato sul BURA del 27 novembre scorso. Idem per la selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, pubblicata sul BURA del 27 novembre scorso. Stessa data di scadenza (il 14 dicembre prossimo) anche per l'invio delle domande relative alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, pubblicata lo scorso 27 novembre. Cosi' come per l'invio delle domande inerenti la selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale. In merito, invece, alla Selezione per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale, pubblicato sul BURA in data odierna, la scadenza per l'invio delle domande e' fissata al 27 dicembre. Stessa data di scadenza anche per l'invio delle domande inerenti l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco (short list) di esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione per progetti europei.