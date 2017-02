Abruzzo, Tullio Tonelli nuovo presidente di Tua

PESCARA, 20 FEBBRAIO 2017 - Tullio Tonelli è il nuovo presidente di Tua Spa, la società unica regionale di trasporto pubblico. La nomina è arrivata questa mattina, a Pescara, nel corso dell'assemblea dell'azienda in cui la Regione - socio unico di Tua - era rappresentata dal presidente Luciano D'Alfonso. D'Alfonso ha spiegato che la scelta del manager settantaquattrenne pescarese è una "soluzione interinale nella speranza che Tua possa riguadagnare, appena si chiariranno gli aspetti sospesi, l'impegno istituzionale di Luciano D'Amico", anche lui presente all'assemblea.

Tonelli vanta una lunga esperienza nel settore. Ha lavorato per oltre 44 anni alla Gtm; nel 1979 ha redatto il piano operativo della neonata Arpa; negli anni Ottanta, su incarico della Ragioneria Generale dello Stato, è stato consulente di otto Gestioni Governative in tutta Italia, in occasione dell'introduzione del nuovo sistema di contabilità; tra il 1989 e il 1990 ha lavorato al risanamento del bilancio della Sangritana. Tonelli è anche il presidente di Pescara Energia, l'utility del Comune di Pescara.

La nomina di Tonelli è stata accolta con favore anche dalle rappresentanze sindacali che sono intervenute in assemblea. All'assemblea dei soci sono intervenuti anche i rappresentanti dei sindacati aziendali, che hanno accolto con favore la nomina di Tonelli ai vertici di Tua.

La riunione di oggi è stata anche l'occasione per l'ex presidente, Luciano D'Amico, di tracciare un quadro dei risultati raggiunti dalla società unica, "che ora è un player nazionale in grado di affrontare le prossime sfide del settore, grazie a un rating che ormai è di piena affidabilità e di un recupero di valore, passato dai meno 2 milioni di euro del 2015 ai più 15 milioni di euro dello scorso anno".

Nel corso del suo intervento, il presidente D'Alfonso ha invitato l'azienda a concentrare gli sforzi su due punti fondamentali: l'acquisto di beni e servizi per liberare risorse finanziarie da poter reinvestire sulla società, e la lotta all'evasione. "Su questo punto - ha sottolineato D'Alfonso - è pronto a collaborare con Tua il questore emerito di Pescara Paolo Passamonti, che metterà a disposizione della società la sua lunga esperienza. Sono certo che la sua professionalità ci consentirà di aggredire il problema con ancora più decisione".

D'Alfonso, inoltre, ha fatto sapere che nei prossimi giorni sarà convocata una riunione con l'assessore regionale al bilancio, Silvio Paolucci, e con gli organi tecnici di Regione e Tua, per stabilire le risorse finanziarie che saranno destinate alla società nel corso dell'anno.

Daniele Basili

immagine da pescarapost.it