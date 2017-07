Moschea al-Aqsa, Abu Mazen convoca i vertici dell\'Olp e di al-Fatah

GERUSALEMME, 21 LUGLIO - Il presidente palestinese, Maḥmūd ʿAbbās, meglio noto come Abū Māzen, ha indetto, oggi a Ramallah in Cisgiordania, una riunione urgente dei vertici dell'Olp, organizzazione per la Liberazione della Palestina, e di al-Fatah, organizzazione politica e paramilitare palestinese, per discutere della "pericolosa escalation israeliana alla moschea al-Aqsa".

Secondo quanto divulgato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese, Wafa, Abū Māzen chiede la rimozione immediata dei metal detector installati dallo Stato d’Israele presso la Spianata delle Moschee, sito religioso ubicato a Gerusalemme. La riunione è stata indetta a seguito degli eventi degli ultimi giorni, quando decine di palestinesi, tra cui il predicatore di Al-Aqsa, sono stati feriti, delle forze israeliane, che hanno aggredito i fedeli riuniti in preghiera, nei pressi della Porta dei Leoni, nella città occupata di Gerusalemme. L’evento non sarebbe isolato, ma si sarebbero verificati altri due casi nelle ultime settimane.

Abū Māzen, per seguire l'evolversi della crisi a Gerusalemme, è stato costretto ad abbreviare una visita ufficiale in Cina, e ieri, ha contattato alcuni leader stranieri come il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Intanto, l’agenzia Wafa ha divulgato la notizia dell’arresto del segretario generale dell’organizzazione al-Fatah di Gerusalemme, nonché, numerosi attivisti della stessa organizzazione sono attualmente in stato di fermo.

Immagine da: farodiroma.it

Caterina Apicella