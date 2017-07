Abu Mazen lascia l\'ospedale: gli esami sono andati bene

RAMALLAH, 29 LUGLIO - Il presidente palestinese Abu Mazen, è stato ricoverato in un ospedale di Ramallah, in Cisgiordania per un "check-up di routine" ed in poche ore è stato anche dimesso.

Secondo quanto riferito dai medici, gli esami sono andati bene.

Abu Mazen, 82 anni, è entrato nella clinica privata di Al Istishari, vicino Ramallah, attorno alle 12 e ne è uscito dopo circa un'ora e mezza sorridente, accompagnato dalle sue guardie del corpo.

Il presidente dell'Anp, si è sottoposto a "normali controlli" nell'ospedale di Ramallah. Tra gli esami effettuati, analisi del sangue ed ecografie. "I risultati sono buoni, ha detto all'Associated Press il dottor Abu Mughli. Abu Mazen, che soffre di problemi di cuore: lo scorso anno venne sottoposto a una procedura d'urgenza e il mese scorso erano circolate voci mai confermate che avesse avuto un ictus.

Fonte immagine: ilfattoquotidiano.it

Alessia Panariello