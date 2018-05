Accoltella a morte un fabbro per una discussione sul lavoro: arrestato operaio nell\'Ennese

ENNA, 31 MAGGIO - Avrebbe accoltellato a morte il fabbro Enrico Coco, di 44 anni, per non aver eseguito dei lavori in modo corretto. E’ questa l’accusa che è stata fatta nei confronti di Mario Grillo, operaio di 52 anni in un’azienda avicola dell'Ennese, che oggi è stato trasferito nel carcere di Enna.

L’omicidio è avvenuto ieri, nel pomeriggio. Secondo le ricostruzioni, Coco stava eseguendo da diversi mesi dei lavori in un’abitazione in largo San Martino, dove si era stabilito il figlio di Grillo. Intorno a questi lavori erano sorte alcune discussioni: le ragioni spazierebbero da presunte imperizie e ritardi, fino ad arrivare a delle avances che sarebbero state fatte nei confronti di una giovane donna della famiglia Grillo. Le discussioni sono tuttavia degenerato in un litigio violento, a causa dell’esplosione di rabbia di Mario Grillo, che, intorno alle 18.40 di ieri, ha improvvisamente colpito il fabbro con un coltello, scagliando ripetutamente una serie di fendenti al suo fianco sinistro

Nonostante la vittima sia stata trasportata d’urgenza con un mezzo privato nell’ospedale Chiello, non c’è stato nulla da fare: Enrico Coco è morto dissanguato.

Rintracciato dai poliziotti, Grillo è stato trattenuto immediatamente in commissariato, ed è stato sottoposto ad un fermo per omicidio volontario. Nella notte è stato interrogato, ma si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

