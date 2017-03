Cosenza, accoltella madre alla gola: gravissima

COSENZA, 19 MARZO - Un uomo di trentasette anni, Valentino Amendola, ha accoltellato alla gola la madre Elisa Amendola, sessantunenne, al culmine di una lite.

L'uomo è stato fermato dalla polizia e condotto in Questura a Cosenza, in stato di fermo. La donna, portata d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è ora ricoverata nel reparto di rianimazione: verserebbe in condizioni gravissime.

L’episodio di è verificato nel centro di Cosenza, via Panebianco, nell'appartamento dove madre e figlio vivono. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla polizia, l’uomo avrebbe litigato per motivi banali con la madre per poi picchiarla. Dopo essersi munito di un coltello, avrebbe sferrato un fendente che ha raggiunto la donna alla gola. L’uomo avrebbe poi raccontato tutto ad un parente, che ha avvisato la polizia e il 118.

Luna Isabella

(foto da lasberla.com)