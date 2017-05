Accoltellamento agenti Milano, aggressore aveva postato video dell\'Isis

MILANO, 19 MAGGIO - Il ventenne arrestato ieri sera dopo aver accoltellato alla stazione Centrale di Milano un agente della Polfer, un militare dell'esercito e un caporale maggiore, avrebbe postato su Facebook, nel mese di settembre 2016, un video inneggiante all'Isis.

Secondo quanto appreso, in un commento introduttivo al filmato, il ragazzo - nato a Milano da madre italiana e padre tunisino, entrambi pregiudicati - avrebbe scritto: "Il più bell'inno dell'Isis che abbia mai sentito in vita mia".

Proseguono a ritmo serrato le indagini coordinate dal questore a cura della Squadra Mobile, della Digos e della Polfer, con l'ausilio della Polizia Scientifica. Si sospetta che il giovane avesse intrapreso un percorso di radicalizzazione. Sull'inchiesta dell'accoltellamento sta indagando anche l'antiterrorismo. La Procura, al momento, non si è ancora sbilanciata sull'ipotesi terrorismo.

Il ventenne è accusato di tentato omicidio ed è in custodia cautelare nel carcere di San Vittore. Secondo le dichiarazioni di altri media, il questore ha spiegato che il giovane "apparterrebbe ad una famiglia difficile". "La madre vive al sud - ha aggiunto il questore - e l'arrestato ha detto di avere avuto con lei pochissimi contatti negli anni". Dalle dichiarazioni emerse durante l'interrogatorio, l'offender avrebbe asserito di essere nato in Italia e poi di essere andato in Tunisia per tornare nel nostro Stato nel 2015.

La vicenda. Poco dopo le 20 di ieri, alla richiesta di esibire un documento di identificazione, l'aggressore ha estratto due coltelli con i quali ha colpito l'agente della polizia al braccio destro, il militare al collo, all'avambraccio destro e ad entrambi i fianchi, mentre il caporale maggiore scelto di 34 anni è stato ferito alla spalla destra.

Sono ancora ricoverati, coscienti e sotto osservazione, l'agente della Polfer e il militare semplice dell'Esercito. Il caporale maggiore, invece, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilgiornale.it