Accordo di Parigi: UE e Cina confermano rispetto

BRUXELLES, 31 MAGGIO – Unione Europea e Cina annunceranno nel vertice in programma venerdì prossimo la propria intenzione di continuare a rispettare l’accordo di Parigi sul clima, insieme all’ illustrazione delle concrete modalità di attuazione dello stesso.

A dare la notizia fonti vicine all’Unione, ad ormai due soli giorni dall’appuntamento, che si aprirà formalmente domani sera con la cena tra il premier cinese ed i presidenti Tusk e Juncker, rispettivamente di Consiglio Europeo e Commissione Europea.

La linea comune che dovrebbe emergere dall’incontro è quella per cui “il ritiro degli USA non sarebbe la fine del mondo”, stando a quanto riportato dalle fonti, che hanno specificato come “l’accordo sia stato firmato da 195 Paesi, ratificato da 147, con solo Siria e Nicaragua fuori dallo stesso”.

Da Bruxelles fanno inoltre sapere che la scelta di abbandonare sarebbe solo statunitense, dopo che “a Taormina è stato steso anche il tappeto rosso” per Trump, e sottolineano inoltre che anche negli USA la pressione perché non si esca dall’accordo è forte, tanto da parte dei cittadini, quanto dal mondo del business e finanche dalla Exxon-Mobil, in ragione delle grandi opportunità di crescita e lavoro che si verrebbero a creare.

Per quanto concerne le misure che verranno adottate per dare esecuzione all’accordo, grande curiosità suscitano quelle che annuncerà Pechino. Dopo vari progetti pilota, la Cina sembrerebbe infatti intenzionata a lanciare un progetto di scambio di diritti sulle emissioni a livello nazionale.

Paolo Fernandes



Foto: ilmeteo.it