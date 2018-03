Accordo Lega-5S, Fico alla Camera

Roma, 24 Marzo - In entrambi i rami del parlamento si prospetta aria di cambiamento dopo l'inizio della quarta votazione alla camera ed il via libera di Napolitano per la terza votazione .

"Con Riccardo tutti noi abbiamo un debito" ha affermato Luigi Di Maio dopo il passo indietro di Fraccaro, candidato per la presidenza alla Camera. Ma dopo vari veti si è trovato l'accordo tra i pentastellati Stelle e la Lega di Matteo Salvini. Alla Camera si voterà per Fico e al Senato il nome della di Maria Casellati.Intanto il Partito Democratico opterà per Fedeli e Giacchetti.

Fonte immagine: termometro politico.it

Stefano Zaffino