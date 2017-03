Aci Catanzaro. Premiazioni Piloti del Campionato Regionale Slalom 2016 "Ciao Chiarella" (Foto)

CATANZARO, 19 MARZO - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sala convegni del Grand Hotel Lamezia, le premiazioni dei Piloti del Campionato Regionale Slalom 2016 organizzata da Aci Catanzaro. Fattiva e numerosa la partecipazione di piloti, concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati del settore, tra i quali spiccano Oronzo Pezzolla, Eugenio Ripepe, Rosario Moselli e Gaetano DePaula, tutti riuniti per festeggiare gli importanti risultati conseguiti, come anche per ricordare chi non c'è più.

Difatti l'evento è stato completamente dedicato alla memoria del compianto Peppe Chiarella, Commissario di Percorso tragicamente scomparso ad inizio anno; a lui verrà intitolato anche il campionato appena iniziato lo scorso 12 marzo a Scilla. L'occasione è stata infatti propizia per la presentazione ufficiale del "Trofeo Peppe Chiarella" in palio nel Campionato Regionale Slalom 2017.

Ma ecco i tre piloti, tutti della scuderia Elia Avrio, che hanno scalato la vetta della classifica assoluta del campionato 2016: primo posto in classifica per Alfonso Casillo: "tante le soddisfazioni ed i traguardi raggiunti - dice Casillo facendo riferimento alle 7 vittorie conseguite su 11 - Quest'anno però cercherò di fare ancora meglio"; al secondo gradino del podio si classifica invece Gaetano Pira che, sottolineando la sua partecipazione al campionato appena iniziato, guarda a quello concluso etichettandolo come "un bel campionato combattuto sino alla fine"; terzo posto per Carmelo Barbaro, che si definisce come "un kartista" prestato a questa disciplina, "sono felicissimo del risultato ottenuto - ci dice - e spero quest'anno di fare ancora meglio". Ciò che sicuramente non è passata inosservata è l'assenza dei tradizionali trofei sostituiti da pergamene di riconoscenza e ricordo ai vincitori, tale decisione è stata raggiunta per permettere di devolvere le somme di denaro risparmiate, alla famiglia del compianto amico e commissario Chiarella.

Filippo Coppoletta