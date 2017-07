Acireale, crollo intonaco del Duomo: bambino in rianimazione

ACIREALE, 9 LUGLIO – Un bambino è stato ferito alla testa in seguito al crollo di un pezzo dell’intonaco del tetto del Duomo di Acireale, mentre era in corso un matrimonio.

Secondo le testimonianze dei presenti, un pezzo di intonaco, del diametro di un metro, è crollato sulla folla, ferendo un uomo di 30 anni ed un bambino. La funzione religiosa è stata sospesa e la zona della chiesa interessata dal crollo è stata messa in sicurezza. Il bambino, colpito dai calcinacci, è stato trasferito nel reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina ma le condizioni sono gravi.

L’infante, ricoverato inizialmente, in codice rosso, al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, ha riportato una frattura della fronte ed uno stato commotivo dovuto al trauma cranico. L’uomo, disabile trentenne, è stato ricoverato in codice giallo riportando una frattura ed alcune ferite ad un sopracciglio, ma non avendo subito ferite gravi, ha deciso di lasciare l'ospedale per continuare le cure presso la sua dimora. La Procura della Repubblica di Catania ha deciso di avviare un'inchiesta.

Immagine da: tg24.sky.it

Caterina Apicella