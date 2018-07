Acqua Ecco dove mancherà domani il servizio idrico, quartiere per quartiere

Acqua-domani interruzione servizio idrico in via trapani, via nazionale e via stretto antico / possibili disagi in tutta lido

CATANZARO 18 LUGLIO - Domani, giovedì 19 luglio, dalle ore 8 e fino al termine dei lavori, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico in via Trapani, via Nazionale e via Stretto Antico.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che l’interruzione si renderà necessaria per consentire un intervento di riparazione su un tratto della condotta idrica principale all’altezza di via Nazionale.



Il termine dei lavori è previsto nella tarda serata, mentre la normalizzazione dell’erogazione dovrebbe avvenire nelle ore notturne fra domani e venerdì.



Potranno risentire dei disagi tutte le utenze del quartiere Lido, in particolare quelle residenti ai piani alti degli edifici.