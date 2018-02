Addio a Bea, la bambina di pietra che aveva commosso l\'Italia

-TORINO, 15/02/2018 La piccola Beatrice Naso, la bambina di otto anni che soffriva di una rarissima, se non unica, malattia devastante, si è spenta ieri pomeriggio all’ospedale Regina Margherita, a causa di un arresto cardio-respiratorio.



La bambina soffriva di un’anomalia genetica sconosciuta a tutti i dottori, italiani e non, che l’avevano visitata: proprio dai primi mesi di vita, aveva dimostrato una relativa rigidità fisica alla quale, inizialmente, nessuno aveva fatto caso poiché gli esami non rivelavano nulla di anomalo, ma a sette mesi, la drammatica scoperta: «massaggiandola dopo il bagnetto le si è rotto un polso. E in ospedale, alla prima lastra total-body, si sono accorti delle strane calcificazioni articolari» raccontava la mamma Stefania.



Il corpo di Beatrice era come un’armatura, perché calcificava il rivestimento delle articolazioni e le impediva qualsiasi movimento, poteva solo muovere gli occhi e parlare, anche se limitatamente; da qui il soprannome ‘bambina di pietra’ , che i genitori odiavano, ma che descriveva pienamente la sua condizione.



Non c’è mai stata la speranza di una guarigione perché la malattia progrediva ogni giorno di più, ma Bea è stata circondata da un immenso amore, quello della sua famiglia, dei suoi amici, della scuola, che le hanno fatto vivere serenamente una condizione difficilissima.



Ad agosto un grande lutto aveva scosso la famiglia e quanti si erano affezionati alla storia di Bea: mamma Stefania, a trentacinque anni, si è spenta dopo una lunga battaglia contro il tumore.



Aveva dato vita alla pagina “Il Mondo di Bea”, che aveva permesso agli italiani di conoscere la quotidianità della piccola, e, assieme al marito Alessandro, hanno creato una Onlus per poter sostenere le spese per le cure di cui la piccola necessitava, e non solo, utilizzando i fondi a disposizione per fare opere di bene.



La sorella di Stefania, Sara, ha proseguito l’opera sul social quando lei non ha potuto più. È stata proprio Sara ad annunciare la scomparsa della bimba: ” Beatrice questa sera è volata via. In questo giorno, dedicato agli innamorati, ha deciso di correre ad abbracciare la sua mamma. Saperle insieme sarà la nostra forza. Il mondo di Bea resterà in assoluto il miglior posto che io abbia mai potuto visitare, per sempre.”

(foto da: Vita da Mamma)

Eleonora Ranelli