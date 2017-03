Addio a Cino Tortorella, il mago Zurlì dello Zecchino d\'Oro

MILANO, 23 MARZO – Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento a Milano Cino Tortorella, il celebre mago Zurlì dello Zecchino d'Oro. Avrebbe compiuto 90 anni a giugno.

Autore e regista, Tortorella – nato a Ventimiglia nel 1932 – esordì in televisione nel 1957 col personaggio che gli ha negli anni regalato popolarità: il mago Zurlì, interpretato nella trasmissione per ragazzi Zurlì, il mago del Giovedì, di cui Tortorella è stato anche l'ideatore.

Pare sia stato Umberto Eco, all’epoca funzionario RAI, a proporgli il programma.

Il ruolo del mago – munito di mantella azzurra e bacchetta magica – riscosse grande successo soprattutto tra il pubblico dei più piccoli, così Tortorella decise di proporre ai frati dell'Antoniano di Bologna, Lo Zecchino d’oro, gara canora per bambini di cui è stato per anni conduttore e in cui ripropose l’ormai noto personaggio.

La collaborazione con l'Antoniano portò poi alla nascita di altre trasmissioni: Il primo giorno di scuola (Festa dei Remigini), La Festa della Mamma, Canzoni per Alpha Centauri, Viva le vacanze, Tre farse, un soldo, Le due Befane. Sino a Una magica notte Aspettando il Natale, condotta nel 2000 con Ettore Bassi e Ada Tourè. Per cercare di far dimenticare Mago Zurlì realizza Chissà chi lo sa? (1961), Nuovi incontri, Scacco al Re (1972), Il Dirodorlando (1975), Classe di ferro, La luna nel pozzo2 (1984), Bravo bravissimo (1991), condotto da Mike Bongiorno.

[foto: ilmattino.it]

Antonella Sica