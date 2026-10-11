Addio a Wilma De Angelis la signora della cucina in-TV si spegne a 96 anni
Il mondo dello spettacolo italiano piange Wilma De Angelis, scomparsa all'età di 96 anni. Nata a Milano nel 1928, è stata una delle figure più poliedriche della televisione e della musica leggera del nostro Paese: cantante, attrice e conduttrice, ma soprattutto pioniera dei programmi di cucina in tv.
Una carriera tra musica e palcoscenico
La sua voce ha accompagnato intere generazioni. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo 'Nessuno, Quando vien la sera' e 'Patatina', canzoni che hanno scalato le hit parade dell'epoca. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, consolidando la sua fama di interprete raffinata e ironica.
Telemenù: la rivoluzione in cucina
Ma è con la trasmissione Telemenù che Wilma De Angelis è entrata nel cuore degli italiani. Un format innovativo per l'epoca, in cui la cantante si trasformava in conduttrice culinaria, insegnando ricette semplici e gustose direttamente dal piccolo schermo. Un antesignano dei moderni cooking show, che le è valso l'appellativo di prima signora della cucina televisiva.
Un'eredità lunga decenni
Dopo il successo televisivo, ha continuato a esibirsi e a partecipare a programmi di intrattenimento, mantenendo sempre un legame speciale con il pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico italiano, ma il suo sorriso e la sua arte resteranno indelebili.
I funerali si terranno in forma privata, come disposto dalla famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo e non solo.
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