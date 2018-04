Sudafrica, addio a Winnie Mandela: attivista e politica, fu la prima moglie di Madiba

JOHANNESBURG, 3 APRILE - È morta all'età di 81 anni Winnie Madikizela Mandela, attivista nella campagna contro l'apartheid in Sudafrica ed ex moglie di Nelson Mandela, con il quale ebbe due figli. A darne l’annuncio il suo portavoce, Victor Dlamini: “Winnie Mandela si è spenta oggi nell'ospedale Milkpark di Johannesburg a seguito di una lunga malattia”.

Winnie Madikizela aveva sposato Mandela nel 1958: impegnata al fianco del marito nella lotta contro l'apartheid, anche lei fu detenuta e messa al bando. Una battaglia, quella della Madikizela contro il regime segregazionista sudafricano, che le valse la guida della sezione femminile dell'African National Congress (Anc) e la carica di deputato e vice-ministro delle Arti e della Cultura dopo le prime elezioni democratiche, nel 1994.

Tuttavia, negli anni la sua reputazione è stata macchiata da scandali politici e legali: nel 2003 fu, infatti, giudicata colpevole di 43 capi di imputazione per frode e 25 per furto, per un totale di un milione di rand (circa 80mila euro), relativi a una tentata truffa ai danni di una banca sudafricana. Venne condannata a cinque anni di carcere duro, ma la pena fu ridotta a tre anni e mezzo con la condizionale.

Claudio Canzone

