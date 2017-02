Addio all\'attore Neil Fingleton, il gigante di \'Game of Thrones\'

LONDRA, 27 FEBBRAIO - Si è spento a soli 36 anni, a causa di un infarto, l’attore Neil Fingleton, divenuto famoso grazie alla serie tv 'Il trono di spade' e conosciuto per essere l’uomo più alto del Regno Unito con i suoi 2 metri e trenta di altezza. La notizia è stata diffusa dal Daily Mail.

Nato a Durham, in Inghilterra, Fingleton, dopo gli studi alla University of North Carolina, negli Stati Uniti, aveva iniziato una carriera da professionista nel basket in Spagna, Cina, Italia, Grecia e Inghilterra, prima di intraprendere quella da attore, iniziata partecipando a film come 'X-Men', 'Doctor Who'.

La celebrità è arrivata grazie alla fortunatissima serie americana della Hbo 'Il Trono di Spade', dove vestiva i panni del gigante Mag the Mighty.

Parlando della sua altezza, in un’intervista nel 2007 aveva detto: «Non sono mai stato in imbarazzo per la mia altezza, in realtà mi piacciono le mie dimensioni, mi rendono unico e originale».

Cordoglio per la morte di Fingleton è stato espresso dai fan della serie e dai colleghi dell’attore, tra i quali Ian Whyte, interprete dell'altro famoso gigante Wun Wun (e Ser Gregor "La Montagna" Clegane), che lo ha ricordato su Twitter con un messaggio.

[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica