Addio infradito! Arriva la soletta per camminare a piedi nudi

Camminare in riva al mare, sulla spiaggia, tra gli scogli… Forse uno dei piaceri più grandi della stagione estiva, quello che ci dà maggiore sensazione di libertà e freschezza e che ci fa sentire a contatto con la natura.

Ma in alcuni casi si può rivelare un vero incubo. Sabbia rovente, sassi spigolosi e pungenti, insidie per i nostri piedi nel mare.

Da oggi la soluzione a tutto ciò esiste ed è stata inventata in Italia!

La start up di cui parliamo altro non è che l’ideazione di solette innovative, in materiale ipoallergenico, da attaccare direttamente alle piante dei piedi, rendendole superfici gommate per muoversi ovunque.

Facili da indossare, resistenti all’acqua ed ai tagli, elastiche e antiscivolo, queste solette promettono di aiutarci su qualunque tipo di terreno: dalle rocce alla sabbia bollente alla strada.

Inoltre, sono un ottimo rimedio contro il rischio verruche in Spa e piscine, anche per i bambini, proprio per la funzione protettiva della pianta del piede che svolgono.

Il progetto, una volta lanciato su internet, ha già raccolto in nove giorni oltre 144mila dollari, a fronte di un obiettivo di 20mila, ma la cifra è destinata sicuramente a crescere, data la straordinarietà dell’idea.

Unico neo dell’invenzione? Le solette sono monouso e, quindi, alla fine della nostra rilassante giornata in spiaggia dovremo staccarle e gettarle.

Ma niente paura, gli ideatori promettono che la produzione rispetterà la natura e non sarà testata sugli animali.

Aspettiamo con ansia la grande distribuzione anche per liberarci, se vogliamo, delle infradito.

Emanuela Salerno

