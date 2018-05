Adotta \'na pecura! Inizia l\'impegno concreto

CATANZARO 07 MAGGIO << Da più parti siamo stati derisi. Molti hanno pensato che si trattasse della solita goliardata civica o politica. Qualcuno ha inteso leggere questa “idea” con tanto di marchio #adotta ‘na pecura!, come una specie di rivendicazione politica. Bene non è così!

Di certo tutto è partito soltanto osservando la città di Catanzaro, il suo degrado immobile e, osservando l’immobilismo scenografico di chi avrebbe dovuto governare il processo amministrativo per un suo impegno – voluto – sul piano politico. Quella che anche a noi poteva sembrare una goliardata in prima istanza, si è rivelata in modo diverso, ci ha fatto capire che questa città – Catanzaro – ed i suoi cittadini hanno “voglia” di democrazia, hanno voglia di essere ascoltati e soprattutto, di avere quel rispetto, meritato, in quanto componenti attivi di una comunità.E’ bastato un semplice input e siamo stati inondati da foto e da richieste di adesione, in quindici giorni abbiamo bruciato molte tappe, senza mai connotare il tutto sotto l’aspetto politico. Non l’abbiamo fatto e non lo faremo. Restiamo megafono e voce dei cittadini, magari solo sui social e forse immodestamente, tentiamo di rappresentare quella voglia non tanto di cambiamento, ma di rispetto che viene, sempre, dimenticata nei corridoi del “palazzo”.Chiamiamolo o chiamatelo impegno civico, va bene così! Per questo annunciamo che nei prossimi giorni procederemo in diversi quartieri della città, ad una passeggiata ecologica con ovini (pecore) al guinzaglio, grazie alla disponibilità di alcuni allevatori, per significare che Catanzaro merita rispetto e che forse, anche la goliardia può essere viatico per l’amministrazione della cosa pubblica, unitamente alla sana ironia…quella che disturba.Comunicheremo le date prossime sulla nostra pagina Facebook #adotta ‘na pecura! Catanzaro che resiste, restituendo parola ai cittadini e…un poco di erba fresca alle bestiole!>>

Alfredo SERRAO – Presidente I QUARTIERI