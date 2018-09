Aereo Alitalia, volo AZ568 comandate comunica emergenza rientra a Fiumicino, pneumatico danneggiato

Aereo Alitalia rientra a Fiumicino, pneumatico danneggiato. Dichiarata emergenza ma apparecchio atterra regolarmente

ROMA, 16 SETTEMBRE - Un aereo dell'Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra l'AZ568 è tornato indietro poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 22, a causa del danneggiamento di uno pneumatico.

Il comandante, come da procedura – secondo quanto si apprende da fonti dello scalo - ha chiesto l'atterraggio di emergenza, attivando quindi preventivamente i mezzi di soccorso.



L'aereo, tuttavia, è atterrato regolarmente e i passeggeri sono sbarcati normalmente dalle scalette dell'aeroporto. I viaggiatori sono stati informati della necessità di rientrare per un problema tecnico, sono rimasti al loro posto e non si è registrato alcun allarme.