Aeroporti: si Ue ad aiuti per nuove rotte verso la Calabria

CATANZARO, 27 MARZO - Un regime italiano di aiuti per l' avviamento alle compagnie aeree per l'apertura di nuove rotte verso la Calabria e' conforme alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Lo ha stabilito la Commissione Europea. "Il regime - e' scritto in una nota - consentira' alla regione Calabria di coprire fino alla meta' delle tasse aeroportuali dovute dalle compagnie aeree per l'esercizio di nuove rotte da o verso gli aeroporti di Lamezia Terme (Cz), Reggio Calabria e Crotone per un periodo massimo di tre anni. Le rotte devono essere nuove, ovvero verso destinazioni non attualmente collegate alla regione Calabria. Gli aiuti, fino ad un importo massimo di 12 milioni di euro, saranno concessi alle compagnie aeree tramite invito a presentare proposte".

Secondo la Commissione "il progetto migliorera' i collegamenti con la regione Calabria, in linea con gli obiettivi dell'UE, senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. A norma degli orientamenti per il settore dell'aviazione, le compagnie aeree possono ricevere aiuti di avviamento quale incentivo per creare nuove rotte dagli aeroporti regionali, aumentare la mobilita' dei cittadini dell'Unione grazie all'istituzione di punti di accesso a voli intra-UE e stimolare lo sviluppo regionale".



"Il nostro impegno - ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio - rimane costantemente rivolto allo sviluppo di tutto il sistema aeroportuale calabrese, senza esclusione alcuna. La misura approvata ad agosto in Giunta ed ora autorizzata dalla Commissione europea e' un passo importante per rafforzare l'accessibilita' alla nostra regione, attraverso un sistema di nuovi collegamenti aerei che consenta di rompere la perifericita' e l'isolamento e di fare esprimere pienamente le potenzialita' turistiche di una terra che sta progressivamente recuperando la sua forza attrattiva sui mercati nazionali, europei ed internazionali".



La misura prevede la concessione di contributi per l'esercizio di una nuova rotta aeroportuale, a uno o piu' vettori aerei, purche' gli stessi, oltre a rispettare determinati requisiti soggettivi, si impegnino a garantire l'esercizio della stessa per i tre anni successivi all'erogazione dell'incentivo.

- "Il via libera della Commissione Ue agli aiuti italiani per le nuove rotte aeree in Calabria e' un'importante opportunita' da cogliere. In combinato disposto con la societa' unica di gestione, si potranno ora migliorare i collegamenti con la Regione Calabria con effetti positivi sia sulla mobilita' che sul turismo". a dirlo e' Dorina Bianchi, sottosegretario al Turismo e deputato calabrese di Alternativa Popolare. "La decisione della Commissione Ue, infatti - aggiunge la Bianchi - prevede che possano accedere alle agevolazioni quelle compagnie aeree che creano nuove rotte: questo vuol dire diversificare l'offerta e implementare i flussi turistici nazionali e internazionali. I vettori, dunque, potranno pianificare i voli nell'ambito di un piano condiviso con la stessa Regione in un ottica di strategia che punti alla destagionalizzazione e alla valorizzazione delle rotte turistiche e dei diversi itinerari"