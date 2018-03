Aeroporto Crotone: comitato, annuncio Ryanair a pochi giorni dal voto

CROTONE, 1 MARZO - Il comitato cittadino aeroporto Crotone, in una nota, manifesta scetticismo sull'annuncio dato ieri da Ryanair in merito alla ripresa dei voli nellos calo. "A 4 giorni dal voto - si legge - arriva l'annuncio della ripresa dei voli proprio con il vettore low cost tanto richiesto dai cittadini crotonesi per lo scalo pitagorico.

La giornata di tutti noi cittadini di un territorio abbandonato inizia con questo annuncio e prosegue con il via libera del Cipe al Megalotto 3 della ss 106! Cosa vogliamo di piu' dopo tutte queste belle notizie? Semplicemente che diventino realta'! Promesse simili alla vigilia di elezioni - scrive il comitato - ne abbiamo sentite tantissime e il nostro territorio puntualmente e sistematicamente subito dopo le varie tornate elettorali e' stato penalizzato! Nel 2018 arrivare a Crotone e' sempre piu' disagevole e l'unico mezzo comodo a disposizione dei cittadini rimangono i pullman! Infatti, la realta' che abbiamo fotografato ieri in aeroporto ed oggi sulla ss 106 e' ben diversa, oggi dall'aeroporto non vola nessun cittadino e sulla ss 106 si nota un limite di 10 km/h che ne lascia presupporre l'assurda pericolosita'.Allora, e' stato per noi cittadini del comitato naturale mettere da parte la gioia iniziale e porci delle semplici domande circa questi annunci.Domande - scrive il comitato - pubblicate anche tramite Facebook a commento sul post del Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliverio che tanto elogiava il suo stesso lavoro ed i fantastici risultati ottenuti! In modo particolare ci siamo chiesti le motivazioni di questa "miracolosa" ripresa dei voli da parte di Ryanair ed il presidente Oliverio invece di rispondere ha zittito la nostra voce cancellando i vari commenti pur non essendo offensivi".

Le domande del comitato sono: il problema del carburante che penalizza lo scalo crotonese e' stato risolto? Il problema dei costi della torre di controllo che preoccupavano Sacal e' stato risolto? Perche' i voli sono solo in estate, pur essendo l'aeroporto Pitagora non un aeroporto turistico? Come mai a 4 giorni dalle elezioni? Perche' il sindaco di Crotone non e' stato tempestivamente informato in segno di rispetto? Come faremo fino a giugno e dopo agosto? Perche' non e' stato messo in programmazione la tratta Crotone-Roma? "Ancora increduli del comportamento del Presidente della nostra regione - continua il comitato - ci chiediamo come un personaggio politico che riveste una carica cosi importante, eletto da cittadini dei quali dovrebbe essere portavoce, decida di ignorarli. Questo riteniamo che sia un pessimo modo di far politica ed e', secondo noi, per questo motivo che tantissimi cittadini si stanno allontanando sempre piu' dalla stessa rinunciando anche al diritto al voto".