Aeroporto Crotone: Nencini-Bianchi, ritirare ricorsi o salta estate

CROTONE, 16 FEBBRAIO - Si e' svolta oggi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la riunione convocata dal Vice Ministro Nencini con la partecipazione il Sottosegretario al Turismo, Dorina Bianchi, i vertici di Enac, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, il vice sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Anselmo Rizzo, e il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

A margine della riunione il Vice Ministro Nencini e il sottosegretario Bianchi hanno affermato: "L'aeroporto di Crotone deve essere messo nelle condizioni di ripartire prima dell'estate per svolgere il proprio servizio ai cittadini e garantirne la fruibilita' turistica.A seguito della sospensione della sentenza del Tar da parte del Consiglio di Stato, Enac ha avviato le procedure di gara per assegnare la gestione dello scalo di Crotone. Siamo preoccupati, pero', per l'atteggiamento delle due amministrazioni comunali. Infatti alla nostra richiesta di ritirare il ricorso, la Regione Calabria si e' resa subito disponibile a farlo mentre i Comuni di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto si sono riservati di valutare.Questo potrebbe produrre un rischio per il futuro e far saltare la stagione estiva. I vettori, infatti, hanno bisogno di tempo per poter programmare i voli sull'aeroporto, cosi' come i tour operator hanno necessita' di confermare quanto prima i posti letto alle strutture alberghiere. Invitiamo, pertanto, i sindaci a favorire una positiva soluzione ritirando il ricorso".