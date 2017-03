Aeroporto di Pisa, entra in funzione il collegamento senza conducente con la stazione centrale

PISA, 18 MARZO 2017 - Si è tenuta oggi a Pisa l'inagurazione del Pisa Mover, la navetta elettrica veloce che collegherà la stazione ferroviaria di Piza centrale con con l'Aeroporto Galilei. Alla cerimonia hanna partecipato il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il ministro Graziano Delrio, l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, il collega alle attività produttive Stefano Ciuoffo e il sindaco di Pisa Marco Filippeschi.

"Con il Pisa Mover si aggiunge un tassello importante al quadro immaginato, fin dall'inizio del mio mandato da presidente, per la Toscana del futuro: più moderna, veloce ed efficiente nei trasporti, con grande attenzione alla intermodalità", ha dichiarato il Presidente della Regione Enrico Rossi.

"Il Pisa Mover - ha precisato Rossi - non solo velocizzerà il collegamento tra due infrastrutture centrali nel sistema toscano della mobilità, ma con l'utilizzo di una trazione a fune abbatterà le emissioni di polveri sottili e anidride carbonica a vantaggio dell'ambiente e di tutta la collettività. Inoltre grazie ai collegamenti ferroviari tra Firenze e Pisa, finalmente il sistema aeroportuale toscano assume le sembianze di un moderno hub europeo".

La navetta collegherà l'aeroporto Galilei e la stazione di Pisa con la frequenza di una corsa ogni 5 minuti negli orari di punta, fino a 24 corse l'ora, 12 per ciascuna direzione. Il tragitto sarà di 1,8 km e si prevedono fino a 1.220 passeggeri per direzione nell'ora di punta e oltre 2,5 milioni in un anno.

"Il Mover e le opere ad esso collegate - ha aggiunto Rossi - sono state realizzate con un notevole sostegno pubblico: oltre 21 milioni su un totale di 72.469.000 euro, ma lo abbiamo da subito ritenuto strategico per completare questo disegno. Ci abbiamo creduto e lo abbiamo voluto realizzare in tempi rapidi. Insieme alla tramvia fiorentina, al sottoattraversamento dell'alta velocità, al miglioramento del trasporto regionale, il Pisa Mover farà la differenza. Farà parte di quella 'cura del ferro' che permetterà ai toscani, e a chi si sposta in Toscana, di muoversi più rapidamente, in maniera più efficiente e con maggiore rispetto per l'ambiente".

Il tragitto del Mover ha tre stazioni: la prima al binario 14 della stazione di Pisa centrale, la seconda al parcheggio scambiatore da 1400 posti che si trova tra la ferrovia e l'aeroporto - facilmente accessibile sia per chi arriva dalla Fi-Pi-Li sia per chi arriva da Livorno tramite l'Aurelia - l'ultima all'aeroporto Galilei.

La realizzazione del Mover è avvenuta nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013. I lavori sono iniziati nel 2014 e si sono conclusi nel settembre 2016.

Daniele Basili

immagine da pisatoday.it