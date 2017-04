Aeroporto Reggio: costituito comitato per rilancio scalo

REGGIO CALABRIA, 21 APRILE - E' stato costituito ufficialmente il comitato di volontariato libero "Aeroporto Tito Minniti" con l'obiettivo di cooperare per il rilancio dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria. Il nuovo soggetto, i cui ruoli di rappresentanza esterna sono stati affidati all'avvocato Saveria Cusumano e all'ingegnere Andrea Cuzzocrea, - spiega una nota - ha sede presso l'ordine degli Avvocati della stessa citta' dello Stretto, e' apartitico e aconfessionale e si pone quale obiettivo prioritario l'avvio di un'azione di monitoraggio finalizzata al raggiungimento di una serie di obiettivi che i soggetti promotori considerano indispensabili.

Fra questi spiccano il riconoscimento del diritto alla continuita' territoriale per l'area dello Stretto, l'integrazione dell'offerta volativa attraverso l'ingresso di nuove compagnie aeree e l'incremento del numero di voli verso i principali scali nazionali anche mettendo a bando nuove tratte; la realizzazione di un sistema di collegamento rapido ed integrato tra le Citta' metropolitane di Reggio Calabria e di Messina e l'aeroporto di Reggio Calabria, che soddisfi il naturale bacino d'utenza della piu' ampia area dello Stretto; l'acquisizione da parte della Citta' metropolitana di Reggio Calabria e di Messina o della Camera di Commercio di Reggio Calabria di una partecipazione nella societa' di gestione dell'aeroporto "Tito Minniti", previa adeguata valutazione dello stato economico e finanziario della stessa e condivisione di un piano industriale.

Le finalita' del Comitato, come espressamente indicato nello statuto, sono rivolte - si sottolinea - a garantire a chi risiede nelle Citta' metropolitane di Reggio Calabria e Messina la piena ed effettiva realizzazione del diritto costituzionale alla mobilita' dei cittadini per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, il sostegno del turismo, delle attivita' economiche e dei servizi professionali.

Il Comitato, inoltre, potra' interagire con le istituzioni, "al fine di formulare proposte concrete e richieste di partecipazione ai tavoli istituzionali. La nuova realta' associativa, fra le altre cose, si propone di agire informando gli iscritti agli ordini professionali e alle associazioni aderenti, garantendo la partecipazione di altri organismi apolitici che vogliano aderire al comitato stesso, promuovendo la sensibilita' delle comunita' vicine e degli organi istituzionali preposti e sollecitando gli enti locali per il raggiungimento degli scopi prefissati".



Questo nuovo soggetto, come evidenziato dagli stessi promotori, "guarda alla piu' ampia e trasversale partecipazione dei vari attori sociali. In tal senso - si fa rilevare - viene estesa la possibilita' di aderire al comitato a tutte le associazioni di categoria e gli ordini professionali che hanno sede nel territorio che costituisce il potenziale bacino d'utenza dell'aeroporto". Hanno gia' aderito al Comitato, Confindustria Reggio Calabria e gli ordini provinciali di Reggio Calabria dei geologi, notai, consulenti del lavoro, avvocati, medici, commercialisti, architetti, agronomi e chimici.