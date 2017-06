Afghanistan: attacco kamikaze alla stazione di polizia di Gardez

Afghanistan, 18 GIUGNO – Un kamikaze ha provocato la morte di almeno 5 poliziotti, attraverso la deflagrazione della sua auto davanti la stazione generale della polizia di Gardez, provincia sul-orientale afghana di Paktia, aiutato da altri che, intanto, attaccavano il complesso.



Secondo una fonte della polizia locale i feriti dovrebbero essere almeno 20, ma non si sa se nelle prossime ore potrebbero aumentare. Intanto sono stati tutti trasferiti nell’ospedale della zona ospedaliera per essere assistiti.

Non si conosce il numero preciso di morti, secondo molti media internazionali vi sarebbero un numero molto maggiori di vittime, da parte sua un portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha rivendicato l’attacco assicurando che gli agenti morti sono più di una decina. Dall’altro canto il portavoce del ministero dell’interno, Najibullah Danish, ha confermato l’attacco e fornito un bilancio di 2 morti e alcuni feriti.



Dei 5 attentatori, uno è morto a causa dell’esplosione davanti la caserma, tre sono stati uccisi durante la colluttazione con le forze dell’ordine e un quinto oppone ancora resistenza

Daniele Sorrentino



Foto: mediaset.it