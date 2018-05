Afghanistan, attacco dei Talebani a una pattuglia di polizia. 5 morti

ROMA, 7 MAGGIO 2018 - Non c'è pace in Afghanistan, dove continuano gli attacchi terroristici dei miliziani talebani contro le pattuglie della polizia dislocate per garantire la sicurezza nel Paese.

A seguito di uno scontro a fuoco avvenuto ieri nel distretto di Marouf della provincia di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, almeno cinque agenti sono stati uccisi e altri nove sono rimasti feriti. Uccisi anche 15 talebani e altri 11 sono rimasti feriti.

A fare il bilancio dell'attacco è Zia Durrani, portavoce del capo della polizia provinciale. Lo scontro a fuoco, ha aggiunto Durrani, è durato varie ore dopo che sono arrivati i rinforzi delle forze di sicurezza. L'attacco è stato rivendicato dal portavoce dei talebani, Qari Yussouf Ahmadi, in una dichiarazione inviata ai media.

Daniele Basili

immagine da gds.it