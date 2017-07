Afghanistan, attacco kamikaze a Kabul: almeno 35 vittime

KABUL, 24 LUGLIO - Un attentato suicida che ha colpito un quartiere a maggioranza sciita della capitale Kabul ha causato almeno 35 morti e decine di feriti . Il portavoce del ministro dell'Interno ha dichiarato: "Un'autobomba si è scagliata contro un autobus che trasportava dipendenti del ministero delle miniere".

Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a nome del gruppo islamico. La polizia ha isolato la zona dell'attacco, che si trova vicino alla casa del leader politico Mohammad Mohaqiq, in una parte della città dove vivono molti membri della comunità Hazara, prevalentemente sciita.

In questi giorni l’intera nazione è interessata da violenti attacchi talebani. La polizia sta ancora cercando le persone rapite venerdì in un villaggio della provincia di Kandahar in un blitz che ha portato all'esecuzione di 7 civili.



Maria Minichino

(fonte immagine foreignaffairs.it )