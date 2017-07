Afghanistan: attacco kamikaze vicino ambasciata irachena a Kabul

KABUL, 31 LUGLIO – Edifici presidiati dalla polizia afghana, adiacenti alla sede dell’ambasciata irachena a Kabul, sarebbero stati attaccati da un commando armato, provocando due esplosioni ed uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine afghane.

Secondo quanto riportato dal sito afghano Tolo News, gli attentatori sarebbero entrati in azione nel sobborgo nord-occidentale di Shar-e-Naw aprendosi la strada mediante un’autobomba guidata da un kamikaze. Alla prima deflagrazione sarebbero seguiti i primi scontri armati tra gli attentatori e la polizia locale, come riferito da alcuni testimoni che avrebbero udito colpi di armi automatiche. Successivamente, secondo i portavoce della polizia, una seconda autobomba avrebbe preso di mira proprio l’ambasciata irachena, poco distante. Si temono diversi feriti, mentre è ancora in corso la sparatoria dopo l’intervento di forze di sicurezza speciali giunte sul posto pochi minuti fa.

Dopo l’abbattimento per mano dei militari statunitensi nel 2001 del regime integralista da cui era governato, lo Stato mediorientale è da anni scosso da continui attentati terroristici da parte di Talebani ed insorti, radicati soprattutto nei quartieri periferici della capitale e nel sud-est del Paese al confine con il Pakistan. Proprio la scorsa settimana, un altro attentato talebano con autobomba aveva causato almeno 37 morti, molti dei quali civili, che si trovavano in un ospedale.

Francesco Gagliardi

Foto: www.larena.it