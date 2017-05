Afghanistan, attacco ad un convoglio NATO

KABUL (AFGHANISTAN) 3 MAGGIO – Un attacco suicida contro un convoglio appartenente alla missione NATO in Afghanistan ha ucciso almeno otto persone a Kabul. Le vittime erano tutte civili, stando a quanto riportato da un portavoce governativo. Altre venticinque persone sono rimaste ferite, ma nessuna di esse è in pericolo di vita.

L’attacco è avvenuto nei pressi dell’ambasciata statunitense. I veicoli militari erano impegnati nel giro di pattuglia mattutino. L’ISIS ha rivendicato l’attentato.

Due dei mezzi della NATO sono stati gravemente danneggiati. L’esplosione ha coinvolto anche altre auto in transito in quel momento. La potenza della detonazione è stata tale da frantumare finestre nel raggio di centinaia di metri dal luogo dell’attacco. Sono invece riusciti a tornare alla base i blindati pesanti, progettati per resistere ad esplosioni violente.



Il convoglio attaccato era impegnato nell' ambito dell' Operazione Sostegno Risoluto, iniziata il primo gennaio 2015 e destinata a durare fino alla fine del 2017, il cui principale obiettivo è quello di completare l'addestramento dell'esercito regolare e delle altre forze militari afghane.



L'impegno NATO in Afghanistan risale al 2001, quando fu lanciata la missione ISAF, International Security Assistance Force, per prestare supporto al governo di Kabul nella lotta contro i Talebani ed Al-Qaeda. La zona continua ad essere estremamente instabile. La presenza dell' ISIS nel Paese risale invece al 2015.



Paolo Fernandes

Foto: slideshare.net