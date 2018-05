Afghanistan: nuovo attacco dei Taleban a Farah

ROMA,15 MAGGIO- A Farah, città che conta 70 mila abitanti, c’è stato un attacco a sorpresa lanciato dai Taleban.

La situazione di insicurezza nella provincia è stata più volte denunciata dal governatore locale, che poi si è dimesso in polemica con il presidente afghano Ashraf Ghani.



Questa mattina gli islamisti sono riusciti a impadronirsi degli uffici governatici, dove si sono asserragliati. Kabul ha già inviato unità delle forze speciali della polizia e dell’esercito per riprendere la città ma la battaglia si annuncia difficile.



Questo blitz apre l’ormai annuale offensiva “di primavera” dei Taleban, in seguito a altri attacchi da parte di altri gruppi terroristici quali l’ISIS e il Network Haqqani.

Si tratta di una vera e propria guerra tra jihadisti, e questa volta lo scotto è stato pagato dai cittadini afghani di Farah.



Altro motivo degli attacchi è il processo elettorale. I terroristi vogliono bloccarlo. Infatti in Afghanistan è stato lanciato un sistema di carte di identità elettroniche alle quali saranno associate le nuove carte elettorali e i brogli saranno resi molto più difficili. Motivo di quest’iniziativa è la non garanzia del sistema attuale, nel quale gli aventi diritto al voto sono 14 milioni di persone ma i votanti effettivi risultano essere 23 milioni. Obiettivo dei Taleban è quello sabotare l’operato della burocrazia afghana e di intrarciarla, in nome dell’odio verso la democrazia “occidentale”.

E infatti nel mirino degli attacchi ci sono i centri di registrazione e le istituzioni.

