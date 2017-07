Agenzia delle Entrate: 12 dipendenti coinvolti per corruzione a Caserta

CASERTA, 18 LUGLIO - Dodici misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri di Caserta nei confronti di alcuni dipendenti pubblici dell'Agenzia delle Entrate in diverse province come Caserta, Frosinone e Napoli.

Le indagini hanno messo in evidenza il sistema corruttivo organizzato dal capo ufficio insieme ad alcuni dipendenti per fornire delle certificazioni senza il versamento delle imposte di bollo e il passaggio dello sportello. Il tutto in cambio di denaro.

Chiara Fossati



immagine da formiche.net