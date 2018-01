Agenzia Europea del Farmaco, Milano ci riprova: ricorso entro oggi

MILANO, 30 GENNAIO-Il sindaco di Milano Beppe Sala ha dichiarato in un’intervista radiofonica che oggi partirà un ricorso del governo italiano per rimettere in discussione l’assegnazione della sede dell’Agenzia Europea dei Medicinali.

L’Agenzia Europea del Farmaco ha attualmente sede a Londra, ma in seguito al Brexit diverrà necessario cambiare locazione. Amsterdam è stata scelta come nuova sede dopo un incontro, il 20 novembre scorso, fra i vari ministri degli affari europei dei 27 Stati membri dell’Unione. All’ultima votazione Amsterdam e Milano avevano ottenuto lo stesso numero di voti dunque si era proceduto con un sorteggio al termine del quale è risultata vincitrice la città olandese.

Tuttavia negli ultimi giorni il direttore dell’Ema, Guido Raisi, ha fatto sapere durante una conferenza stampa che l’amministrazione di Amsterdam è in ritardo con la preparazione della nuova sede dell’Agenzia: che deve essere pronta per il 30 marzo 2019 data ufficiale del Brexit. Per questo motivo il sindaco di Milano ha chiamato il premier Gentiloni per invitarlo ad agire.

“Ho chiamato Gentiloni e gli ho detto: è il momento di essere aggressivi, facciamolo, proviamoci, fino in fondo, e da quello che mi ha detto, e senz’altro sarà così, oggi parte il ricorso" ha dichiarato oggi Sala e ha poi aggiunto “le possibilità di una riassegnazione non sono altissime ma dobbiamo provarci".

Sulla questione si è espressa anche la ministra della salute Beatrice Lorenzin che ha dichiarato "è una cosa abbastanza singolare e scandalosa che Amsterdam non sia pronta a rispettare i termini dell'accordo, dell'impegno che è stato preso. Milano è pronta siamo assolutamente in grado di garantire i termini previsti dai criteri di assegnazione".

Federica Fusco

immagine: ilsole24ore.it