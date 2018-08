Aggiornamenti inondazione Pollino

COSENZA, 21 AGOSTO – Ore 13:30, rintracciate in altra zona le persone date per disperse sul Raganello. In assenza di altre segnalazioni, proseguono a scopo cautelativo le perlustrazioni da parte dei vigili del fuoco.

CIVITA (CS) Loc. Ponte del diavolo - Ricerca dispersi torrente Raganello

Sessanta le unità Vigili del fuoco impegnate nelle ricerche dei dispersi dopo l’ondata di piena che ha travolto diversi escursionisti nella forra del torrente Raganello, in prossimità dell'abitato di Civita, nella provincia di Cosenza.

In corso la ricerca delle persone segnalate come disperse con l’utilizzo dell’elicottero Drago VF69 del reparto volo di Salerno, mentre specialisti speleo dei Vigili del fuoco esplorano le aree più impervie della forra.

Una squadra di sommozzatori e soccorritori acquatici procedono all’esplorazione delle vasche d'acqua più profonde. Il coordinamento delle squadre di soccorso è effettuato dall’unita di comando avanzato insediata sul posto e coadiuvata dagli esperti in topografia applicata al soccorso e della comunicazione in emergenza.

