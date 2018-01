Aggrediscono militanti a gazebo FdI, "Donna si abbassata i pantaloni urinando"

Aggrediscono militanti a gazebo FdI a Milano, due denunciati. Milano: Uomo e donna accusati di atti osceni in luogo pubblico e lesioni

MILANO, 28 GENNAIO - La Digos della Questura di Milano ha identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico e lesioni una donna di 40 anni e un uomo di 43 anni, entrambi italiani, che ieri pomeriggio verso le 18, insieme a un'altra donna non ancora identificata, a bordo di un'autovettura di colore blu si sono fermati davanti al gazebo elettorale di Fratelli d'Italia in piazza Argentina.

In particolare, la donna, dopo essere scesa dall'auto si era abbassata i pantaloni urinando e aveva aggredito uno dei militanti del partito. Subito dopo anche l'uomo è sceso dall'auto e ha aggredito alcuni passanti presenti al gazebo. Dei due la donna ha diversi precedenti per reati comuni ma entrambi non hanno precedenti specifici relativi l'ordine pubblico.