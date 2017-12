Aggredito con acido: si è inventato tutto Incidente domestico, si è ustionato con acqua bollente

OSIMO (AN), 25 DICEMBRE - Il sessantenne che aveva denunciato di essere stato colpito alla testa e poi cosparso di un liquido urticante nella sua abitazione a Osimo, si è Inventato tutto.

Lo ha ammesso dopo essere stato messo alle strette dai carabinieri, che avevano trovato diverse incongruenze nel suo racconto. In realtà l'uomo si sarebbe ustionato versandosi addosso, accidentalmente, una pentola con dell'acqua bollente. A quanto pare era anche in uno stato alterato dall'alcol. Resta comunque ricoverato in ospedale per le ustioni. La prognosi è di 15 giorni. Non è escluso che venga denunciato per procurato allarme.