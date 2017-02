Aggressione con l\'acido: condanna a vent\'anni

MILANO, 21 FEBBRAIO - Condanna a 20 anni per Martina Levato, ritenuta colpevole di svariate aggressioni perpetrate facendo uso di acido.

La Corte d'appello di Milano ha applicato la continuazione tra la condanna definitiva a 12 anni per l'attacco a Pietro Barbini ( ex compagno di classe della ragazza), e quella a 16 anni (in primo grado), per gli altri episodi. Il cumulo di pene originariamente era di 28 anni.



I giudici hanno inoltre confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per Andrea Mangani, presunto basista.



Sulla base di due ulteriori capi di imputazione, il sostituto procuratore di Milano Maria Grazia Omboni aveva chiesto un aumento delle pene stabilite in primo grado, fino a 17 anni e quattro mesi per Levato e fino a 9 anni e 8 mesi per Magnani.



L'ex studentessa dell'università Bocconi era stata arrestata nel dicembre 2014.



Paolo Fernandes



Foto: tgcom24