Aggressione razzista a Sassari: migrante pestato da branco di giovani

SASSARI, 11 SETTEMBRE - Orrore nella tarda serata di ieri a Sassari, dove un migrante di 22 anni originario della Guinea è stato insultato e massacrato di botte da un gruppo di giovani. La Polizia è alla ricerca dei membri del branco, composto almeno da cinque persone. Le autorità hanno già ascoltato diversi testimoni che hanno assistito all’aggressione, nel tentativo di individuare a stretto giro i colpevoli.

Il ventiduenne, arrivato in Italia come rifugiato e ora studente, mentre camminava nei pressi dell’incrocio tra corso Cossiga e viale Berlinguer ha incontrato un gruppo di ragazzi, non immaginando che a breve sarebbe stato l’oggetto della loro ferocia ed efferatezza. Dopo aver ricevuto una gomitata da uno di loro, il giovane ha domandato il motivo del gesto: “Perché fai questo?”. La risposta dell’aggressore sembra un film già visto, una di quelle frasi che in molti si sentono in diritto di affermare nei confronti di migranti o di altri individui svantaggiati: “A casa mia faccio quello che voglio, se non ti sta bene tornatene a casa tua". Per apripista un pugno in pieno viso ai danni del migrate e, subito dopo, tutto il branco contro la vittima, pestata a sangue.

Un uomo alla guida di un furgone, dopo aver fermato il mezzo, è intervenuto per bloccare il pestaggio, prima che degenerasse ulteriormente. Il branco si è dileguato e avrebbe esultato per la esecrabile azione, continuando ad apostrofare il giovane con insulti di vario genere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e una pattuglia della Polizia. La vittima è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso, dove a seguito degli accertamenti diagnostici è stata riscontrata una frattura scomposta del setto nasale.

Luigi Cacciatori