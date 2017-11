Agguato a Napoli, raid con obiettivo uomo di 34 anni

NAPOLI, 29 NOVEMBRE - Nel tardo pomeriggio di ieri a Casalnuovo, in provincia di Napoli, è avvenuto un raid dove il presunto obiettivo, secondo gli investigatori, sembra essere Clemente Palumbo, uomo di 34 anni.

Pare che nessuno abbia visto né sentito i quattro colpi da arma da fuoco che hanno colpito il viso ed il torace dell’uomo, che inizialmente era sopravvissuto alla furia dei sicari. Per quanto riguarda la madre della vittima, Immacolata De Rosa, 55 anni, pare sia stata colpita da un solo proiettile nella zona ascellare.

Gli investigatori dispongono già dei risultati dei primi rilievi balistici mentre si attende l’esito dell’esame medico-legale. Secondo un primo quadro generale estrapolato dalle Forze dell’Ordine la vittima designata non sembra essere la donna, che si trovava lì in auto con il figlio per puro caso mentre i sicari sono entrati in azione.

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno passando al setaccio le frequentazioni dell'uomo, piccolo imprenditore edile, che sembrerebbe non avere dei collegamenti espliciti con il mondo della droga.

Fonte immagine: www.pugliapress.org

Alessio De Angelis