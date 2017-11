Agguato di Camorra nel Napoletano: uccisi un uomo e sua madre

NAPOLI, 29 NOVEMBRE - Madre e figlio sono stati uccisi in un agguato di camorra a Casalnuovo, nel napoletano. L’obiettivo dei sicari era una delle vittime, Clemente Palumbo di 34 anni che aveva alle spalle alcuni precedenti per droga. L'uomo è deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato subito dopo la sparatoria ed era stato raggiunto da almeno due colpi d'arma da fuoco. La madre, Immacolata De Rosa, 55 anni è stata trovata priva di vita sul sedile posteriore dell’auto.

Al momento dell’agguato i due i si trovavano a bordo dell’automobile proprio sotto casa, in via Cesarea, quando sono stati avvicinati dai sicari che hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco. Un’esecuzione in piena regola con almeno cinque i bossoli ritrovati, quasi tutti diretti nei confronti dell’uomo.

Per fare luce sull'episodio, e stabilire se abbia matrice camorristica o se sia riconducibile a un regolamento di conti riconducibile alla sfera personale, sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine napolitoday.it)