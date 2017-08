Agguato in Puglia: Decaro (Anci), soltanto uniti si vince. Dopo vertice con Minniti, "più uomini e più Stato'

ROMA, 10 AGOSTO - "Mi sento sinceramente, umanamente solidale con il sindaco di San Marco in Lamis e con tutti i sindaci di un territorio che si trova sotto il doppio attacco del fuoco appiccato da mani criminali e quello delle armi dei mafiosi".

Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro dopo aver partecipato al vertice dei sindaci del Foggiano con il ministro dell'Interno Marco Minniti.



"A nome di tutti i sindaci italiani - riferisce Decaro – ho detto agli amministratori, da Michele Merla a tutti gli altri primi cittadini, che ci uniamo alla loro richiesta urgente che lo Stato sia più presente su questo territorio attraversato da fenomeni mafiosi che non possono essere ancora sottovalutati. Serve la presenza di tutti".

Un impegno molto chiaro del governo è stato assicurato dal ministro Minniti: duecento uomini in più, la nascita di un reparto speciale dei carabinieri, l'istituzione del reparto prevenzione crimine a San Severo e l'uso, in collaborazione con la Regione, delle migliori tecnologie affinché la risposta dello Stato sia efficace e severa.

"È quello che ci aspettavamo dal governo - commenta il presidente dell'Anci -. Ho voluto portare personalmente il sostegno mio personale e della categoria che mi onoro di rappresentare, perché quella contro la criminalità organizzata è una battaglia che si deve combattere uniti, tutti insieme per la propria parte: le istituzioni, schierate compatte su questa trincea, e i cittadini, quella stragrande maggioranza che non intende girare lo sguardo. Altrimenti non si vince".