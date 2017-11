AGM, street art e musica per aiutare Amatrice

AMATRICE, 2 NOVEMBER - Lunedì 6 novembre AGM ospiterà “Street Art per Amatrice 2017” un modello innovativo di valorizzazione turistica e rilancio socio-economico dedicato al Comune di Amatrice, ideato dallo street artist Mauro Sgarbi e curato dalla storica dell'arte Simona Capodimonti. All'interno della serata verranno raccolti fondi per portare sostegno alla popolazione del comune laziale, una delle zone più colpite del recente terremoto. Gli artisti che interverranno duramente la serata, saranno poi ospiti della comunità cittadina, per contribuire con le loro opere e il loro lavoro ad abbellire e decorare gli spazi salvati o ricostruiti.

Guest star della serata sarà DJ Baro direttamente dalla storica formazione Colle Der Fomento, che con le sue sonorità urban accompagnerà il lavoro di uno dei cinque artisti che hanno aderito a "Street Art X Amatrice": Betroot, Giusy Guerriero, Moby Dick, Maupal e Mauro Sgarbi.La serata che vede anche la partnership del Progetto Roma 3 dell’Università degli Studi Roma Tre, prevede anche l’esibizione dei resident AGM come Discount, Caimano e Barbetz che scalderanno la dancefloor con le loro selezioni indie-electro-rock e tropical bass.Continua anche il nuovo servizio navetta che consentirà a studenti e non-automuniti di raggiungere comodamente il locale il costo complessivo del transfer è di 3 euro A/R. Chi usufruirà del servizio avrà diritto ad uno shot di benvenuto, le partenze sono da Piramide (andata 00.00 - ritorno 04.00), Piazza Bologna (andata 01.00 - ritorno 05.00) e Piazza Trilussa (andata 00.30 – ritorno 04.30).Durante la serata AGM show con Gianny’s United Team & Double L, diretti da Romeo Rodeo. On the ledge: "Writers Wars" a cura di Ivan Fornari, VJ set a cura di Miyagi e photo shooting show a cura di Fabio Germinario e Carlo Ottaviano.(notizia segnalata da