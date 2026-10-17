Agorà Lyric World International Competition a Verona: aperte le iscrizioni

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Dal 15 ottobre 2026 aperte le candidature alla terza edizione del concorso lirico internazionale organizzato da Agorà Lyric World e dedicato quest’anno al soprano Maria José Siri. Dall’1 al 6 marzo 2027 Verona accoglierà le nuove voci dell’opera da tutto il mondo con un montepremi di 22.500 euro. Tra le novità in programma, la possibilità di scegliere giorno e orario della propria audizione.

Agorà Lyric World, associazione culturale con sede a Verona nata per creare un collegamento tra formazione e professione nel mondo dell’opera, apre le iscrizioni alla terza edizione dell’Agorà Lyric World International Competition.

L’edizione 2027, dedicata al soprano di fama internazionale Maria José Siri, che presiederà anche la giuria, si svolgerà a Verona dall’1 al 6 marzo 2027 con un montepremi complessivo di 22.500 euro e il concerto dei finalisti con le premiazioni in Sala Maffeiana. Le candidature si ricevono dal 15 ottobre 2026 fino al 31 gennaio 2027 attraverso il sito ufficiale agoralyricworld.com.

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Per un giovane cantante il talento, da solo, spesso non basta: servono le persone giuste nel momento giusto. Il valore distintivo del concorso è proprio la possibilità di essere ascoltati da professionisti che scelgono gli artisti per le produzioni liriche in Italia e all’estero.

La terza edizione introduce un’importante novità che riguarda le prove eliminatorie. Per l’edizione 2027 i candidati potranno scegliere il giorno e l’orario indicativo della propria audizione tra l’1 e il 4 marzo, in base alle disponibilità. È un servizio pensato per consentire ai partecipanti, soprattutto a chi arriva dall’estero e da altre regioni italiane, di programmare con maggiore precisione viaggio e soggiorno a Verona e di rendere così il concorso più accessibile.

“Agorà Lyric World è nata prima di tutto per essere un ponte: tra chi studia e chi sceglie gli artisti, tra Verona e i teatri italiani e internazionali”, dichiara il Presidente di Agorà Federico Residori.

Dal 2025 Agorà Lyric World International Competition affianca alla competizione un percorso di incontro con il mondo professionale dell’opera. Il bilancio dei primi due anni comprende oltre 400 candidati internazionali, più di 30 Paesi rappresentati e oltre 20 teatri e istituzioni coinvolti. Nel 2026 nove artisti hanno ottenuto scritture presso teatri e festival italiani, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Lirico di Cagliari, il Trentino Opera Festival, il Teatro Municipale di Piacenza.

Tra le collaborazioni avviate dall’associazione figura in particolare quella con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, che nell’edizione 2026 ha scritturato Sara Erminia Tosoni nel ruolo di Violetta e Nicolò Dal Ben in quello di Alfredo per La traviata di Giuseppe Verdi, in scena il 24 ottobre 2026 al Teatro Chiabrera di Savona.

“Partecipare al concorso significa avere la possibilità di farsi conoscere da professionisti del mondo dell’opera. L’obiettivo di Agorà è creare un’occasione di incontro e confronto dalla quale possano anche nascere nuove opportunità professionali”, afferma il direttore operativo Franco Silvestri.

La giuria dell’edizione 2027, presieduta dal soprano Maria José Siri, riunirà sovrintendenti, direttori artistici, responsabili dell’organizzazione artistica e casting manager di importanti realtà liriche italiane e internazionali, insieme a cinque agenti e rappresentanti artistici di chiara fama. La composizione completa della commissione è in aggiornamento e consultabile nel Bando.

“Il prestigio di un concorso lo fanno le persone che ascoltano. Per questo ogni anno costruiamo una giuria di direttori artistici, casting manager, cantanti e agenti di primo piano. Per un giovane cantante confrontarsi con queste professionalità è già un passo di crescita a prescindere dal risultato”, sottolinea il direttore artistico Simone Zampieri.

Patrocini e partner Agorà Lyric World International Competition 2027

Agorà Lyric World International Competition 2027 ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Verona, della Regione Veneto, dell’Esercito Italiano e di Ariacs (Associazione dei Rappresentanti Italiani di Artisti, Concerti e Spettacoli), a testimonianza del valore culturale e istituzionale del progetto. Main partner dell’iniziativa è la Fondazione Ferrari e Salimbeni, realtà impegnata nella promozione della cultura musicale e nel sostegno ai giovani artisti. I premi dei vincitori sono realizzati da GiuliettaVerona, marchio veronese che unisce creatività e stile Made in Italy.

Informazioni e Bando di partecipazione: www.agoralyricworld.com/competition