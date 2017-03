Agricoltura: Oliverio scrive a Martina, "sbloccare i pagamenti"

Oliverio ha scritto al Ministro Martina per accelerare l’erogazione dei premi delle Misure a Superficie del PSR Calabria

CATANZARO, 30 MARZO - Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha scritto al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina, per chiedere un suo diretto interessamento circa la delicata situazione della mancata erogazione dei premi relativi alle misure agro – climatiche – ambientali ed alle Indennità compensative del PSR Calabria.

Oliverio, considerato lo stato di profondo disagio vissuto da migliaia di agricoltori calabresi, che attendono un contributo economico essenziale per la propria attività, e le evidenti difficoltà dell’organismo pagatore Arcea, ha evidenziato al Ministro Martina la necessità di intercedere personalmente con il Sin, la società che ha il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, per quanto concerne l’elaborazione di alcuni decreti di pagamento, più volte segnalati dalla Regione Calabria.Si tratta dei decreti relativi alla Misura 11 del PSR, “Agricoltura biologica” ( e più precisamente per gli interventi 11.1.1 e 11.1.2 , rispettivamente “Pagamenti per l’introduzione ed il mantenimento di pratiche biologiche), alla Misura 13 “Indennità compensative” (13.1.1 e 13.2.1, ossia Indennità a favore delle zone montane e Indennità a favore di altre aree con altri vincoli naturali), alla Misura 10, intervento 10.1.2 “Colture permanenti in aree ad elevata vulnerabilità ambientale”, ed alla Misura 214 del PSR 2007/2013, azione 2 e azione 4, relative al biologico ed alla biodiversità animale.Nella sua missiva Oliverio ha esortato Martina a richiedere chiarimenti precisi e rapidi in riferimento alle motivazioni tecniche ed amministrative che stanno rallentando il regolare andamento delle attività di pagamento, auspicando la redazione di un crono programma di impegni, che possa consentire di stabilire i tempi di erogazione delle risorse e dare una risposta certa agli agricoltori calabresi

Di seguito la lettera integrale del Presidente Oliverio al Maurizio Martina

30 Marzo 2017



On. Maurizio Martina

Ministro delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali

Caro Ministro,

sono costretto a scriverTi per rappresentarTi lo stato di profondo disagio che permea il mondo agricolo calabrese a causa della mancata erogazione dei premi relativi alle misure agro-climatico-ambientali e alle misure relative all’indennità compensativa previste dal PSR regionale.

Già con diverse note:

- Prot. n. 9769/2016 del 16.12 .2016 – richiesta erogazione automatizzata anticipazione 85% - Misure 11.1.1 e 11.2.1

- Prot. n. 866/2017 del 01.02.2017 – richiesta erogazione automatizzata anticipazione 85% - Misura 13.1.1 – 13.1.2

- Prot. n. 900/2017 del 02.02.2017 – richiesta erogazione automatizzata anticipazione 85% - Misura 10.1.2

- Prot. n. 1144 /2017 del 10.02.2017 – richiesta seconda erogazione anticipazione 85% - Misura 214 Az. 2 e 4

è stata richiesta al SIN l’elaborazione di decreti di pagamento senza alcun riscontro formale.



Pur in presenza di problematiche di carattere generale, a Te ben note, è necessario assumere una adeguata iniziativa al fine di conoscere le ragioni tecniche ed amministrative che ostano al regolare andamento delle attività allo scopo di poter almeno definire un cronoprogramma di impegni che consenta di stabilire i tempi di erogazione al fine di potere dare una risposta certa al comparto agricolo.



E’ superfluo evidenziare il clima di tensione e le quotidiane sollecitazioni nei confronti delle strutture e della burocrazia regionale oltre che di ARCEA da parte degli agricoltori, delle organizzazioni professionali, dei sindaci e dei rappresentanti dei territori.



Di fronte a questa delicata situazione che alimenta sfiducia e rabbia, ritengo essenziale un Tuo diretto interessamento al fine di accelerare le procedure necessarie alle erogazioni attese dagli agricoltori calabresi.

Conoscendo la Tua sensibilità sono sicuro che saprai dare un contributo determinante affinché migliaia di agricoltori possano avere le risposte che attendono da tempo.



Cordiali saluti