Aiello protagonista a Polistena (Rc). Il 18 luglio il concerto a ingresso gratuito in Piazza della Repubblica

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Grande musica live a Polistena: il prossimo 18 luglio, Piazza della Repubblica ospiterà un evento imperdibile, il concerto di Aiello, uno degli artisti più apprezzati e seguiti del panorama pop italiano contemporaneo. In attesa del suo “Tour club 2026” nei club delle principali città italiane, Aiello è infatti pronto a conquistare l’estate con il “Summer tour 2026”, e tra le date annunciate c’è anche quella di sabato 18 luglio a Polistena (Rc). Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le tracce che hanno segnato il suo nuovo percorso artistico, con l’uscita del nuovo album “Scorpione”, un lavoro pieno di sfumature mature, inedite e personali. L’evento, ad ingresso gratuito, promette di richiamare un vasto pubblico per una serata all'insegna delle sue hit più celebri e di una performance di grande impatto emotivo.

Con il suo stile unico, capace di fondere sonorità pop, urban e una scrittura intensa e introspettiva, Aiello, cosentino di nascita, romano di adozione, porterà sul palco la sua energia travolgente. Il concerto rappresenta un appuntamento centrale nel calendario estivo della cittadina, offrendo agli abitanti di Polistena e a tutti coloro che prenderanno parte all’evento, l'opportunità di vivere dal vivo le emozioni dei brani che hanno scalato le classifiche italiane. Aiello è stato tra gli ospiti dell’ultimo Festival di Sanremo, fra gli artisti che si sono esibiti nella quarta serata, quella dedicata alle cover. Il cantante è salito sul palco insieme a Leo Gassmann presentando il brano “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante, pubblicato come singolo il giorno successivo. L’ultimo album, “Scorpione”, uscito a maggio, è il suo quarto lavoro in studio: composto da nove tracce, vanta tre collaborazioni con Antonia, Levante e lo stesso Leo Gassmann.

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