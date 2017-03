Al Cardarelli Convegno: “Le Infezioni nel Politraumatizzato” dalla ricerca E.N.E.A. un cambiamento diparadigma

che ha portato ad un brevetto

NAPOLI 01 MARZO - Venerdì 3 marzo 2017, con inizio alle ore 08:45 - nell'Aula Mediterraneo A.O.R.N. - A. Cardarelli avrà luogo il Convegno: “Le Infezioni nel Politraumatizzato”, dalla ricerca E.N.E.A. un cambiamento di paradigma. Un momento di alta rilevanza scientifica ed occasione per illustrare il “brevetto” all’uopo registrato, fortemente voluto dal Presidente del Convegno il Dott. Giuseppe Noschese - Direttore Trauma Center A.O.R.N. - A. Cardarelli.

In questa giornata verrà presentata un’innovazione per il trattamento delle ferite frutto della ricerca E.N.E.A., la ricerca si è occupata della possibilità di trattare le ferite di qualunque estensione e natura sin dal momento del trauma e fino alla completa guarigione, senza necessità di utilizzazione di presidi istolesivi come i disinfettanti co¬munemente usati o antibiotici responsabili della crescente incidenza della resistenza microbica.La ricerca E.N.E.A., data l’elevata efficacia e manegevolez¬za del medicamento, ha portato a un brevetto (brevetto n. WO2006/013607 A3 - 48211 BE 2008) ed è diventato un Di¬spositivo Medico per uso topico di Classe IIb, regolarmente approvato secondo le regole EU (marchio CE n. 0344), con il nome commerciale di 1 Primary Wound Dressing, che sta dimostrando di essere un rimedio eccellente per la risoluzione delle lesioni traumatiche, specie in condizioni di emergenza, grazie alla semplicità d’uso e al buon esito della chiusura delle ferite (sia come tempi di decorso che come qualità della cicatrice finale).Nella giornata verranno esposti i risultati ottenuti dal Trauma Center del Cardarelli con 1 Primary Wound Dressing, inter¬verrà anche la Dr.ssa Fiorella Carnevali - Primo Ricercato¬re E.N.E.A. co-inventore del brevetto.Programma ScientificoPresidente: Dr. Giuseppe Noschese – Direttore Trauma Center A.O.R.N. - A. Cardarelli08:45 Saluti delle AutoritàModeratore: Giornalista Professionista Dr. Rosario MazzitelliDirettore Generale A.O.R.N. - A. Cardarelli Ing. Ciro VerdolivaDirettore Sanitario A.O.R.N. - A. Cardarelli Dr. Franco ParadisoDirettore Amministrativo A.O.R.N. - A. Cardarelli Dr.ssa Anna IervolinoBrigadier Generale medico (aus.) - Vice Presidente I.D.M.A. Dr. Renzo MatteiPresidente S.I.C.U.T. - Soc. It. Chir. d’Urgenza e del Trauma Prof. Stefano MinielloComandante COMFOP SUD Gen. di Corpo d’Armata Luigi Francesco De LeveranoIspettore Generale della Sanità Militare - Gen. Isp. Capo CSARN Enrico TomaoCapogruggo Consiglio Regionale Lista De Luca Presidente On. Carmine De Pascale09:45 Coffee break10:15 Perché un Convegno sulle Infezioni nel politraumatizzatoDr. Giuseppe Noschese – Direttore Trauma Center A.O.R.N. - A. Cardarelli10:30 Storia e stato dell’arte del brevetto E.N.E.A.:un’innovazione tecnologica del 3° millennioDr.ssa Fiorella Carnevali – Primo Ricercatore E.N.E.A. co-inventore del brevetto11:30 Le infezioni nel paziente traumatizzato: il ruolo dell’infettivologoDr.ssa Tiziana Ascione – Dip. Malattie Infettive - Osp. Cotugno - A.O.R.N. dei Colli12:00 Utilizzo di 1 Primary Wound Dressing:la nostra esperienza nell’ambito del Trauma CenterDr.ssa Angela Groger – Dir. Med. di Area Chir. Trauma Center A.O.R.N. - A. Cardarelli12:30 Prevenzione delle infezioni nel paziente ustionato: l’importanza della rimozione precoce dell’escaraDr.ssa Ilaria Mataro – Chir. Plastica - Centro Ustioni A.O.R.N. - A. Cardarelli12:45 L’importanza della medicazione nel paziente traumatizzato:la nostra esperienza al Trauma CenterSig. Vincenzo Iovino – inf. prof. Trauma Center A.O.R.N. - A. Cardarelli13:00 Discussione13:15 ConclusioniDr. Giuseppe Noschese – Direttore Trauma Center A.O.R.N.- A. CardarelliProf. Stefano Miniello – Presidente S.I.C.U.T. - Soc. It. Chir. d’Urgenza e del Trauma13:30 Chiusura Lavori13:45 LunchRapporti con le Istituzioni – Dr. Antonio Grilletto(notizia segnalata da