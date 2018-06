Al Centro Commerciale Due Mari un 15° anniversario indimenticabile con un successo di pubblico straordinario

MAIDA (CZ), 11 GIUGNO - Oltre 50.000 persone sono state presenti alla due giorni di festeggiamenti per il quindicesimo anno di presenza sul territorio del Centro Commerciale Due Mari.

Un weekend di grandissimi eventi, a partire da sabato 9 giugno, quando in migliaia sono accorsi da tutta la regione e non solo per assistere al Concerto di Annalisa, unica tappa in Calabria del tour “byebye”.

Erano le 21.30 quando Annalisa, introdotta sul palco da Domenico Milani, ha iniziato a cantare “byebye”, il singolo che da il nome anche all’album e che le radio mandano a ripetizione. A seguire: Senza Riserva, Coltiverò l'amore, Illuminami e Vincerò. Nel momento clou del Concerto e con il coro dei presenti Annalisa ha cantato“Il mondo prima di te”, con la quale si è classificata terza all’ultimo Festival di Sanremo e disco d’oro.

Un pubblico di tutte le età ha accolto la cantate sul grande palcoscenico, allestito dalla Essemme Musica di Maurizio Senese, che ha cantato a squarciagola con lei i suoi successi.



Annalisa, accompagnata dalla sua band, ha intrattenuto la folla con due ore di musica e divertimento, era infatti quasi mezzanotte quando il concerto si è concluso con il volo di migliaia di palloncini a led, che hanno illuminato il cielo e regalato un momento di breve ma intensa emozione al pubblico presente. La festa è poi proseguita all’interno della struttura con i negozi aperti fino all’1.



I festeggiamenti si sono conclusi domenica 10 giugno, con il tradizionale taglio della torta che è stata decorata in diretta da Simone Rugiati: lo chef, guidato da Marcello Francioso, ha raccontato ai presenti come ha avuto inizio la sua carriera e i segreti per diventare uno chef di successo, dedicandosi poi a foto e autografi.

Il pubblico presente ha potuto degustare la mega torta realizzata dalla “Pasticceria Ferrise Dolce” – presente all’interno dell’Ipermercato Carrefour - e decorata dall’associazione Food & Cake Design. Oltre 2.000 i pezzi di torta serviti nell’arco del pomeriggio dagli allievi provenienti dall’indirizzo enogastronomico dell’Istituto professionale Luigi Einaudi, sotto la guida del Prof. Domenico Marinaro.



Soddisfatti ed entusiasti il Management, la Proprietà e gli Operatori del Centro per il successo delle iniziative e soprattutto perché hanno potuto festeggiare il traguardo dei 15 anni di attività del Centro - e 10 anni dall’ampliamento - insieme a coloro che quotidianamente popolano e scelgono questa struttura partecipando con entusiasmo alle iniziative a loro dedicate.



Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento: personale di vigilanza, allestitori, presidio medico, volontari, forze dell’ordine che hanno lavorato con professionalità e spirito del dovere durante i due giorni di eventi e alle Istituzioni che ne hanno permesso lo svolgimento.

Il Centro Commerciale Due Mari con i suoi 110 negozi e con tutte le attività di intrattenimento e di servizio alla clientela, si posiziona come il più grande e moderno Centro Commerciale della Calabria. Gestione: Cushman & Wakefield



