Al comune di Simeri Crichi il Premio Trasparenza e Legalità

LAMEZIA TERME, 19 MAGGIO - Ed è il comune di Simeri Crichi che, per la seconda volta, porta a casa il premio TrasparEnte realizzato da Asmenet Calabria in collaborazione con Asmel.

La consegna si è tenuta ufficialmente stamattina presso la sala convegni del THotel di Lamezia Terme che ha visto la presenza anche di tutti gli altri comuni delle cinque provincie della regione Calabria che sono riusciti a totalizzare i punteggi più alti in fatto di trasparenza e legalità nell'attività quotidiana con conseguente valutazione dell’operato quale strumento di partecipazione democratica a disposizione di cittadini e imprese.

Primo dunque per la provincia di Catanzaro il comune di Simeri Crichi rappresentato in sala dal sindaco Pietro Mancuso, dal Segretario comunale Simona Provenzano, dall’assessore Mariella Arcuri, dal Comandante della Polizia Locale Nicola Canino, dal Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Colao, dal responsabile del protocollo informatico Antonio Prestinaci e dal responsabile dell’area amministrativa Antonio Giulino.

Orgoglioso e lusingato si è detto il sindaco Mancuso nel ricevere questo premio che ha voluto però attribuire "senza prendersi alcun merito", alla macchina amministrativa, ai dipendenti comunali, a chi cura l'area amministrativa, al segretario comunale ed in particolar modo al sig. Tonino Prestinaci che è colui che quotidianamente si misura con la piattaforma per rendere pubblico tutto l’operato della casa comunale. "Il premio - ha detto Mancuso - non è politico ma gestionale ed è a loro che io riconosco la premialità che abbiamo conseguito oggi. Per quanto attiene il momento politico - ha poi sottolineato - trasparenza politica significa comunicare il più possibile con tutte le frange della comunità, oggi abbiamo il premio di miglior comune della provincia di Catanzaro sotto il profilo della trasparenza – continua – ma ancora mi rendo conto che siamo laconici sotto il profilo della comunicazione e questo è l’impegno politico – ha concluso il primo cittadino – creare un rapporto diretto con la comunità e rappresentare loro passo passo ogni novità dell’agire amministrativo”.