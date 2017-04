Al Milan il Pitagora d\'Argento di Michele Affidato [Foto]

L'Fc Crotone omaggia i rossoneri in occasione del match di serie A

CROTONE 28 APRILE - Il Pitagora d'argento, l'opera creata dal maestro orafo Michele Affidato per premiare le grandi personalità e far conoscere la storia crotonese, sarà consegnata alla società AC Milan in occasione della partita di calcio valida per il campionato di Serie A che i rossoneri giocheranno allo stadio Ezio Scida contro il Crotone domenica 30 aprile alle ore 15.

L'opera, con la quale il Crotone calcio aveva premiato la Juventus e l’Inter, sarà consegnata al Milan dal Presidente della società calcistica calabrese, Gianni Vrenna, per esprimere la stima alla società Rossonera che per la prima volta giocherà a Crotone. Premio importante che, considerato anche l'interesse che il Milan suscita verso i mercati asiatici dopo il passaggio di proprietà, permetterà di far conoscere una parte di storia della Calabria anche in Oriente.Il Pitagora d'Argento è un'opera ideata dal maestro Affidato per suggellare eventi importanti in terra calabra e non solo come il match in programma domenica 30 aprile. La statua argentea è stata, infatti, consegnata tra gli altri, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a Luca Cordero di Montezemolo, a Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia.La scultura raffigura il filosofo e matematico Pitagora, fondatore della Scuola Pitagorica nella antica Kroton, considerata capitale della Magna Graecia. Nel dare forma al Pitagora d’Argento, Affidato si è ispirato al dipinto di Raffaello Sanzio “La Scuola di Atene”, custodito nei Musei Vaticani, dove sono raffigurati i più celebri filosofi e matematici dell’antichità, in cui Pitagora compare in primo piano seduto ed intento a leggere un grosso libro.