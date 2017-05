Domani sera al Museo del Rock di Catanzaro la proiezione del concerto “Vasco Rock Show Live 12.08.16”

CATANZARO, 17 MAGGIO - Domani sera, 18 maggio, con inizio alle ore 20.00, al Museo del Rock di via Alessandro Turco sarà presentato ufficialmente, con una proiezione integrale e in esclusiva, il live in DVD e doppio CD del concerto “Vasco Rock Show Live 12.08.16” dell’omonima tribute band catanzarese dedicata a Vasco Rossi.

Al concerto, ricordiamo che presero pare anche la corista Clara Moroni e il sassofonista Andrea Cucchia Innesto, entrambi con una serie di prestigiose collaborazioni all’attivo oltre che con lo stesso Vasco Rossi, anche con la Steve Rogers band.



Va ricordato che, come recentemente ufficializzato, la tribute band catanzarese del rocker di Zocca ha da poco siglato un importante accordo di management con la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che curerà la produzione del Vasco Rock Show in tutta Italia, in esclusiva.



In attesa delle nuove date live, che saranno presto rese note, di Massimiliano Iannino (voce), Gianluca Rossiello (pianoforte, tastiere, programmazione, cori), Christian Muccari (chitarre, cori), Raffaele Posca (batteria), Andrea Guastella (basso, cori), Alessandro Bevilacqua (chitarre), non c’è da perdere l’occasione di domani sera, con la possibilità di assistere seppure in maniera “virtuale” a un loro grande concerto. L’ingresso per il Museo del Rock, a Catanzaro, è gratuito.



Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

www.summerarena.it

www.ticketservicecalabria.it